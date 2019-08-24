Последняя группа косаток отправлена по Амуру на север Хабаровского края к местам выпуска

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Судно с двумя косатками и шестью белухами, содержавшимися в приморской бухте Средней, отправлено по реке Амур в Николаевский район к местам выпуска в Охотском море. Об этом ТАСС сообщили в компании "Транс Амур", участвующей в транспортировке животных.

"Судно с животными отправлено. Погрузка прошла без инцидентов", - сказал представитель компании.

Высокий уровень реки не должен помешать перевозке. Причалы не затоплены, а в селе Иннокентьевка Николаевского района, куда идет судно, высокая причальная стенка, подтопление которой не грозит. Уровень Амура у Хабаровска на несколько сантиметров превысил отметку опасного явления в 600 см. В Иннокентьевку, как сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), судно прибудет в понедельник. Там животным поменяют воду и перегрузят на автомобили для дальнейшей транспортировки к побережью Охотского моря. За состоянием здоровья на всем протяжении речного этапа пути будут следить ветеринары, тренеры и ученые ВНИРО.

Животных перевозят по отработанному маршруту: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевский район - побережье Охотского моря. Дорога занимает пять-шесть дней. Четвертый этап операции по выпуску косаток и белух из бухты Средняя в естественную среду стартовал в четверг. Животные были погружены на автомобильный транспорт и в составе колонны в сопровождении машин ГИБДД отправились в Хабаровск.

По прибытии автомобилей в порт животным дали время передохнуть после изнурительной дороги, длившейся более 19 часов из-за сложной дорожной ситуации в Приморье, вызванной продолжительными ливнями. На некоторых участках трассы колонна вынуждена была двигаться со скоростью 5-10 км в час. "Несмотря на долгий путь, ветеринары отметили, что косатки и белухи перенесли его с минимальным стрессом", - говорится в сообщении ВНИРО.

В составе четвертой партии животных две последних из содержавшихся в бухте Средней косатки - восьмилетняя самка и шестилетний самец. В бухте Средняя они все время были вместе в одном вольере. Белух три самца и три самки в возрасте от трех до шести лет. Для выпуска была подобрана сбалансированная группа.