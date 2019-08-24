В музее Севастополя появятся "командирские" радиостанции

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Корпуса радиостанций с советской пятиконечной звездой, посуду и другие предметы, поднятые археологами со дна Севастопольской бухты, где затонул линкор "Новороссийск", планируют представить на посвященной кораблю выставке осенью этого года, сообщил ТАСС руководитель Военно-исторического музея фортификационных сооружений Юрий Тарариев.

С начала июля севастопольские и курские археологи и студенты проводят экспедицию к месту крушения линкора "Новороссийск". Дно обследуют с помощью водолазного снаряжения и дистанционно управляемых подводных роботов. Планировалось, что находки, в том числе, будут переданы музею фортификационных сооружений. В одном из его филиалов - комплексе Михайловской береговой батареи в Севастопольской бухте - постоянно действует выставка, посвященная линкору и его гибели.

"Я думаю, что предметы нам передадут недели через две. В экспозицию войдет найденная [на месте крушения линкора] посуда, металлические предметы, крышки радиоприемников и другое", - рассказал Тарариев.

Как уточнил ТАСС директор Центра морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета Дмитрий Татарков, среди предметов, которые планируется передать музею, есть бытовые вещи и элементы оснащения линкора. "Это известные наши радиостанции 1947 года, отечественные, - пояснил он, показывая черный корпус приемника с вырезанной на лицевой стороне звездой, обычно такие стояли в каютах командного состава кораблей. - Под эту звезду помещалась красная бархатная подложка, станция стояла в каюте - была очень красивой."

Также, по его словам, среди планируемых к передаче находок - сделанные из обрезанных гильз снарядов карандашницы. Такие до сих пор встречаются у военных моряков, использовали их и на "Новороссийске".

Линкор "Новороссийск" затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года в результате двух взрывов. Погибли 829 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры, которые пытались спасти моряков "Новороссийска".