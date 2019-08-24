Экс-директор ФБР отрицает, что американский бизнесмен доносил на Бутину по указанию бюро

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США не склоняло американского предпринимателя Патрика Бёрна к интимной связи с россиянкой Марией Бутиной с целью доноса на нее. С таким утверждением выступили, отвечая в пятницу на вопросы телекомпании CNN , бывший директор ФБР Джеймс Коми и бывший исполняющий обязанности главы бюро Эндрю Маккейб.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Их попросили прокомментировать заявление Бёрна о том, что он по наущению агентов ФБР долгое время поддерживал близкие личные отношения с Бутиной и передавал американским спецслужбам сведения о ней. Как Бёрн сообщил в эфире телеканала Fox News, он, слушая по телевидению показания представителей руководства бюро в Конгрессе США, пришел к заключению, что эта операция согласовывалась в свое время лично с Коми и Маккейбом.

Коми назвал заявления предпринимателя "нелепыми". "ФБР так не работает", - утверждал бывший директор Федерального бюро расследований.

"Обсуждение на высшем руководящем уровне его [Бёрна] потенциального сотрудничества с ФБР определенно никогда не велось, когда я работал в бюро", - уверял Маккейб. Он допустил, что американский бизнесмен добровольно вызвался предоставлять компетентным органам своей страны информацию о Бутиной, однако оспорил вероятность того, что агенты ФБР склоняли предпринимателя "к романтическим отношениям с подозреваемой агенткой российской разведки". "ФБР просто такого рода вещами не занимается", - утверждал Маккейб.

Бёрн в четверг ушел в отставку с поста генерального директора онлайн-ритейлера Overstock.com. Предприниматель в своем письме, размещенном на сайте компании, не упоминал имя Бутиной, однако пояснил, что его решение обусловлено главным образом последствиями общения со СМИ в прошлом месяце.

"Я в июле выступил перед немногочисленной группой журналистов в связи с моей причастностью к делам [федеральных] органов власти. Ранее я сделал иной выбор, и мне напомнили о том, что моей стране наносился вред в течение трех лет. Я счел, что мой гражданский долг больше не позволяет мне хранить молчание", - указал предприниматель, не уточнив, о чем конкретно идет речь.