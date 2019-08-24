Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.

"Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в список необходимых прививок к шести-семи годам входит одна прививка от туберкулеза, три - от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

В ведомстве отметили, что своевременная вакцинация и ревакцинация защищает ребенка от инфекции и помогает предотвратить пропуски занятий в школе.