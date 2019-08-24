Гурьевский район Кузбасса и город Гурьевск Калининградской области стали побратимами

ТАСС, 24 августа. Гурьевский городской округ Калининградской области и одноименный район Кузбасса в субботу заключили соглашения о социальном и культурном сотрудничестве. Стороны уже запланировали обмен делегациями и организацию отдыха детей из Кузбасса на берегах Балтийского моря, сообщил в субботу журналистам глава города Гурьевск Калининградской области Сергей Подольский.

"Сотрудничество прежде всего в сфере социальной. Обмен будет делегациями, во-первых, делегаций администраций, делегаций наших предприятий, чтобы где-то поделиться опытом, [узнать], что делается на территориях на наших", - сказал Подольский.

Также в перспективе - организация детского отдыха на берегу Балтийского моря в Калининградской области. "Наши дети тоже могли бы приехать сюда, чтобы посмотреть ту большую Россию, то, чем мы гордимся, находясь на западном форпосте нашей страны", - добавил глава Гурьевска. Подольский отметил, что заключенное соглашение является бессрочным.

В подписанном соглашении указано, что стороны будут содействовать проведению молодежных фестивалей, организации культурных и спортивных мероприятий. Сотрудничать также планируется в области архитектуры, дорожного хозяйства, развития системы образования, предпринимательства.

Город Гурьевск Кемеровской области находится в 150 км от Кемерова. Был основан в 1816 году, до 1938 года имел статус рабочего поселка. Население - около 23 тыс. человек.

Гурьевск в Калининградской области основан в 1262 году, до 1946 года имел название Нойхаузен. В нем проживает 16 тыс. человек.