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Шойгу прибыл в Кишинев для участия в торжествах в честь 75-летия освобождения Молдавии

Министр обороны России встретится с молдавским президентом Игорем Додоном

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

"Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном", - сказала Марковская.

Ранее президент Молдавии сообщил, что планирует вместе с министром обороны РФ принять участие в мероприятиях на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция. В субботу в Кишиневе также будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям столицы, состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, снятого под эгидой главы государства.

Министр обороны РФ, как сообщила Марковская, проверит также, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияМолдавияДодон, Игорь
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