Психологи рассказали, как избежать депрессии после отпуска

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Возвращение из летних отпусков нередко становится причиной подавленного настроения и нежелания возвращаться к трудовым будням. Психологи в беседе с корреспондентом ТАСС пояснили, что проявление такой меланхолии в большинстве случаев связано с резкой сменой обстановки после ярких эмоций, полученных во время отдыха.

"Ситуация, при которой отпуск, связный с яркими впечатлениями, наслаждениями, счастьем, вдохновением, позитивом, меняется выходом на работу, может сопровождаться состоянием некоторой меланхолии и угнетенности. И эта меланхолия и угнетенность становится, в том числе, и причиной обращения к психологам за помощью. Это часто связано с тем, что период отпуска связан с расслабленностью и отдыхом, а иногда и с возможностью подумать об отношении к своей работе, к жизненному опыту, к месту своего жительства", - сказал ТАСС психолог, кандидат психологический наук Антон Сорин.

Люди предпочитают проводить отпуск за рубежом, проживать в гостиницах или отелях, легко тратя заработанные за сезон деньги, из-за этого часто складывается впечатление, что такая жизнь более комфортная, счастливая, и перспектива возвращения в собственный город, к работе кажется не очень радостной, отмечает психолог. "Это связано просто с тем, что там ты отдыхаешь, а здесь работаешь. Очень часто люди несознательно делают не совсем правильные выводы, и это порой оборачивается депрессивными переживаниями. Как будто что-то хорошее осталось позади", - считает эксперт.

"Помимо этого, есть физиологический фактор. Во многом человеческое настроение также зависит от перемены длины светового дня. И сейчас, в конце лета и начале осени, это наиболее заметно. Человеческий организм вынужден реагировать на данный фактор, и это не может не вызывать определенных эмоциональных переживаний и некоторой угнетенности", - добавил Сорин.

Признаки "послеотпускной депрессии"

По мнению Сорина, у "послеотпускной меланхолии" два основных признака. Первый проявляется в ощущении невозможности что-либо делать из-за отсутствия сил, а второй - в нежелании заниматься какой-либо деятельностью, несмотря на чувство бодрости.

"Трудности включения в работу, стремление как-то отодвинуть от себя дела. Человек начинает дотягивать до последних сроков выполнение работы, невовлеченность в деятельность, действительно, часто возникает после отпуска, но через какое-то время все встает на свои места. Но если ставить перед собой какие-то новые цели, связанные с работой, так будет легче", - сказала ТАСС доктор психологических наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Елена Дозорцева.

Еще одним фактором подавленного настроения может быть осознание того, что работа, на которой трудится человек, ему не нравится. "Если скучное дело, нелюбимая работа, то и после, и без отпуска не очень хочется что-то делать. Тогда нужно человеку подумать, не применит ли он свои способности к чему-то другому", - добавила Дозорцева. При этом она отметила, что если работа комфортна и интересна, отпуск нередко может восприниматься как помеха для достижения определенных целей.

Главный научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Алексей Осницкий считает, что некоторые сожаления о приятных днях и впечатлениях после отпуска - вполне естественные явления. При этом работа, наоборот, может быть спасением от некоторых обязанностей или проблем. "Отпуск делится на две категории - отпуск туристического типа и на даче. Отпуск на даче превращается в достаточно большую нагрузку, которая может выключить из рабочей обоймы. В таких случаях выход на работу - это некоторое высвобождение", - сказал ТАСС психолог.

Советы психологов

По мнению специалистов, после выхода из отпуска не стоит принимать резких решений и перемен. Если есть возможность, следует выделить себе несколько дней для адаптации и побыть дома, в комфортных для себя условиях, советует Сорин. "Самое главное - дать своему организму и психике время на адаптацию к ситуации возвращения к работе, и не пытаться делать какие-то телодвижения слишком быстро. Не торопиться с выводами, пересмотром жизненных установок, с переменой места работы, с какими-то решениями относительно жизни, дать себе время", - пояснил он.

"Возможно на один два дня немножко пораньше приехать, разобраться с первоочередными делами, потому что иногда бывает так, что человек возвращается из отпуска, и на него обрушивается масса дел, которые он до отпуска не сделал или что-то новое появилось. Тогда адаптация будет происходить легче. Какие-то приятные встречи с друзьями тоже могут очень сильно сгладить негативные переживания по поводу окончания отпуска", - отметила Дозорцева.

Сорин также советует не уходить в отпуск более чем на месяц, так как у человека начинают формироваться дезадаптивные процессы. При этом отдых продолжительностью менее чем 10 дней может не дать мозгу и организму полноценно расслабиться.

"Я считают, что две недели - это самый оптимальный формат. Меньше времени - мало шансов, что мы вообще успеем отдохнуть. Хорошо бы отдыхать полноценно, переключаясь с одной ситуации на другую, так, чтобы в полной мере дать возможность своему организму восстановиться. Отдохнуть полноценно можно где угодно, но я считаю, что отпуск становится полноценно функциональным, когда у человека есть возможность сменить обстановку", - подчеркнул психолог.