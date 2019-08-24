{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Спа-комплекс с пятью термальными бассейнами открылся в Железноводске

Комплекс может обслуживать около 55 тыс. отдыхающих в год

ПЯТИГОРСК, 24 августа /ТАСС/. Оздоровительный спа-комплекс "Итальянские термы" открылся на базе санатория "Машук-Акватерм" в Железноводске (Ставропольский край), сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе горадминистрации.

"На базе санатория открыли новый спа-комплекс "Итальянские термы". Он может обслуживать около 55 тыс. отдыхающих в год и включает в себя пять термальных бассейнов, как крытых, так и открытых с подогретой минеральной водой", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в спа-зону входит большая соляная сауна, римская баня, дорожка Кнейпа, снегогенератор и бассейн с водными аттракционами.

"Оформлением термальной зоны занимались ведущие итальянские дизайнеры, которые разработали уникальный концепт, не имеющий аналогов в России. Стоимость инвестиционного проекта составила почти 200 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Шойгу прибыл в Кишинев для участия в торжествах в честь 75-летия освобождения Молдавии
Министр обороны России встретится с молдавским президентом Игорем Додоном
Читать полностью