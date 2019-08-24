В Ростовской области почтили память погибших в авиационных терактах 2004 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Панихида по погибшим в двух авиакатастрофах 2004 года прошла в субботу в Каменском районе Ростовской области, где 15 лет назад в результате теракта упал следовавший из Москвы в Сочи самолет авиакомпании "Сибирь". Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

"В окрестностях поселка Крутая Горка на месте падения авиалайнера ТУ-154 в 2004 году состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой трагической дате. В течение 15 лет каждый год жители поселка Глубокого и Каменского района приходят к Памятному знаку, чтобы отдать дань памяти и уважения погибшим", - сообщили в администрации.

Во время панихиды были перечислены имена погибших, затем в небо выпустили белые шары. Кроме того, участники мероприятия прошли к памятнику экипажу авиалайнера, где почтили их память минутой молчания и возложили цветы.

В мероприятии приняли участие представители местной власти, жители, юнармейцы, школьники, а также представители авиакомпании "Сибирь".

24 августа 2004 года практически одновременно в воздухе над Ростовской и Тульской областях взорвались вылетевшие из московского аэропорта Домодедово пассажирские самолеты Ту-154Б-2 авиакомпании "Сибирь" (рейс Москва - Сочи) и Ту-134А-3 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" (рейс Москва - Волгоград). В результате катастроф погибли 89 человек. Взрывные устройства на борту самолетов привели в действие террористки-смертницы.