В Пензенской области нашли дедушку с трехлетним внуком спустя почти сутки поисков в лесу

ТАСС, 24 августа. Местные жители обнаружили в лесу дедушку и его трехлетнего внука, которые потерялись в лесу в Пензенской области в пятницу, сообщил ТАСС региональный представитель поискового отряда "Лиза Алерт" Илья Самсонов.

"Накануне мужчина с внуком потерялись в лесу. Их всю ночь искали добровольцы и представители различных ведомств - полиции, Следственного комитета, областного пожарно-спасательного центра. Утром в субботу мужчину и мальчика обнаружил местный житель в лесу в Бессоновском районе Пензенской области", - сказал Самсонов.

Он уточнил, что мужчина и мальчик пропали в пятницу днем, уехав на машине в лес. Ситуацию осложнило то, что мужчина не сообщил родственникам, в какой именно лес они поедут. Дедушка с ребенком оставили в машине телефон, углубились в лес и потерялись.

"Когда стало смеркаться, дедушка сделал место ночлега - настил из веток, там они с мальчиком ночевали, а утром были обнаружены местным жителем", - отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, никаких травм у дедушки и ребенка нет.

"Мы просим, чтобы люди, которые идут в лес, информировали родственников о месте своего пребывания, это очень важно в случае, если вы потеряетесь," - предупредил Самсонов.