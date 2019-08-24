WorldSkills запустит в России проект "Образование во имя будущего"

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Международное движение WorldSkills International совместно с американской компанией 3М запустит в России проект для школьников и студентов "Образование во имя будущего". Учащиеся получат доступ к современному оборудованию и информации в области кузовного ремонта, сообщил в субботу вице-президент компании Дейв Гюндерсон на презентации проекта.

"В рамках этой программы мы стремимся к тому, чтобы предоставить студентам современные технологии, самые лучшие знания и возможность использовать те материалы, то оборудование, которые применяются профессионалами. Основной целью данного проекта является обеспечение доступа для молодых профессионалов - школьников, студентов, - к самым последним лучшим практикам, к опыту, лучшим знаниям экспертов", - сказал Гюндерсон.

Россия станет первой страной, в которой проект начнет работу в 2019-2020 годах. Для проекта "Образование во имя будущего" будут использованы цифровые платформы для наибольшего охвата студентов.

Генеральный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи отметил, что образовательный проект послужит популяризации данной отрасли среди российской молодежи.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревнуются по 56 компетенциям. Россию представляют 63 конкурсанта.