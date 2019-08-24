Торжества по случаю годовщины победы в Курской битве посетили свыше 20 тыс. человек

КУРСК, 24 августа. /ТАСС/. Торжественные мероприятия по случаю 76-летия победы Красной Армии в Курской битве посетили более 20 тыс. гостей из Курской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областей. Об этом сообщили журналистам в субботу в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

"Торжественные мероприятия на мемориальном комплексе "Курская дуга" в честь 76-летия победы Красной Армии в Курской битве посетили более 20 тыс. человек", - сказали в Минобороны.

Как передает корреспондент ТАСС, в субботу на проспекте Победы в Курске прошло авиационное шоу - в одном строю прошли пара высотных тактических разведчиков Су-24МР, четверка истребителей поколения "4+" Су-30СМ, а также маневренных бомбардировщиков Су-34. В официальных мероприятиях приняли участие заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков, командующий гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-лейтенант Андрей Иванаев, командование и офицеры Курского гарнизона. Замглавы военного ведомства передал Курску исторические копии Знамени Победы и 283-й Стрелковой дивизии.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 германских дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными, потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них погибли или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.