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В Думу внесли законопроект об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форменной одежде либо амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах. Текст документа размещен в субботу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Такая мера является значимым элементом публичной деятельности полиции, способствует пониманию каждым сотрудником возможности его идентификации и персональной ответственности, дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола", - считает Лукин.

"С учетом схожих задач, принципов и форм деятельности сотрудников полиции и военнослужащих войск национальной гвардии, к ним должны предъявляться одинаковые повышенные требования при выполнении служебных обязанностей", - отмечает сенатор.

По его мнению, введенный для сотрудников полиции нагрудный знак "оказался неудачным решением". "Знак содержал мелкий шрифт, блестящую поверхность, не позволяя прочесть номер иначе, как с близкого расстояния под определенным углом. Кроме того, нагрудный знак легко скрывался за отворотами одежды и форменной амуницией", - пояснил автор инициативы.

Согласно действующему законодательству, положение о нагрудном знаке не распространяется на сотрудников Росгвардии.

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