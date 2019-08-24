МГЕР в Москве развернула полотно площадью более 2,4 тыс. кв. м в честь Дня флага

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) на проспекте Сахарова в центре Москвы в честь 350-летия российского триколора развернула полотно, состоящее из 1,5 тыс. флагов регионов и муниципалитетов страны, говорится в сообщении пресс-службы МГЕР.

"24 августа на проспекте Академика Сахарова в честь празднования 350-летия российского триколора молодогвардейцы развернули единое полотно более чем из 1,5 тыс. флагов сел и городов, общественных организаций и объединений страны. Общая площадь символического полотнища составила около 2,4 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МГЕР, "гигантский флаг вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно", содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.

"Этот флешмоб стал финальным этапом федеральной акции МГЕР "Эстафета флага", которая прошла более чем в 1 тыс. муниципальных образований страны. В акции приняли участие около 10 тыс. человек по всей России", - сообщили организаторы акции.

"Целый год мы готовились к этой дате - 350-летию российского триколора. Со всей страны ребята отправляли нам флаги регионов, районов, городов для того, чтобы символы конкретных мест объединились сегодня в это красочное полотнище. Я благодарю всех, кто принимал в этом участие. Многие активисты нашей "Эстафеты флага" приехали сюда лично, чтобы отметить праздник вместе", - приводит пресс-служба слова председателя Координационного совета "Молодой Гвардии" Дениса Давыдова, который обратился к собравшимся на площади.

День государственного флага РФ установлен 20 августа 1994 года указом президента России и ежегодно отмечается 22 августа. Государственный флаг - один из официальных символов страны. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое впервые было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году.