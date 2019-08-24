Жители Нижнего Новгорода организовали сбор средств для девочки, потерявшейся в лесу

ТАСС, 24 августа. Жители Нижегородской области организовали сбор средств для пятилетней девочки, найденной в лесу у села Степановка Воскресенского района на четвертые сутки поисков с сильным обезвоживанием. Об этом рассказал ТАСС координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

"После обнаружения ребенка многие захотели помочь ей и ее семье, что-то подарить. Активные жители организовали сбор средств в социальной сети "ВКонтакте" в специальной группе "Друзья Зарины", - рассказал Шухрин.

Как следует из сообщения, размещенного в соцсети, все желающие могут перечислить средства на счет мамы Зарины или передать ей игрушки и одежду. Однако, по словам Шухрина, семья девочки не нуждается в вещах и обуви.

"Ребенок находится в больнице, передавать туда еду нежелательно. Одежда и обувь ребенку также не нужна. Но мы действительно хотим сделать подарок девочке. В качестве основной идеи рассматриваем постройку детского городка во дворе семьи Зарины, которая живет в частном доме, где девочка могла бы играть. Тем более, что вскоре в семье Зарины ожидается прибавление - братик или сестренка", - отметил Шухрин.

Неравнодушные люди также помогали в поисках ребенка - пока шел поиск Зарины, люди собирали и передавали для нужд штаба добровольцев воду, батарейки и многое другое. На перечисленные средства сразу же приобретались необходимые ресурсы - бензин для выезжающих экипажей, батарейки, резиновые сапоги, сигнальные жилеты, чай и кофе, одноразовая посуда для питания добровольцев.

Девочка, приехавшая в Степановку к родственникам, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках было задействовано около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.

Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.