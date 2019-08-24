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Петр Мамонов попал в больницу с инфарктом

Супруга артиста Ольга Мамонова рассказала, что ему стало плохо ночью
Петр Мамонов Станислав Красильников/ ТАСС
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Петр Мамонов
© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов госпитализирован в московскую больницу, у него инфаркт. Об этом ТАСС сообщила в субботу супруга артиста Ольга Мамонова.

"Петру стало плохо сегодня ночью, он был в деревне, - отметила собеседница агентства. - Кое-как сами добрались до Москвы на машине, вызвали скорую, его госпитализировали. Врачи сказали, что инфаркт миокарда. Ситуация непростая, очень надеемся, что все будет хорошо".

Петру Мамонову 68 лет. Он - создатель музыкальной группы "Звуки Му". Мамонов известен по своим моноспектаклям, также он играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Петр Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".

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