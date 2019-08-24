Этнокультурный фестиваль открылся в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. VI Этнокультурный межрегиональный фестиваль "Россия - созвучие культур" собрал в субботу во Всеволожске 29 делегаций из регионов Северо-Западного федерального округа и муниципальных районов Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Сегодня на нашем фестивале представлен весь Северо-Запад. Основная задача фестиваля заключается в демонстрации жителям Ленинградской области культуры многочисленных народов, проживающих на территории области <...> Мы живем в стране, объединяющей почти 200 национальностей, где есть все климатические зоны мира, где одновременно встает и заходит солнце, и это огромная дружная многонациональная семья", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия фестиваля.

Для гостей и участников этнофестиваля организованы мастер-классы, зоны национальных спортивных игр, национальных кухонь, торговые ряды. На Всеволожском проспекте разместили более 20 национальных подворий.

Фестиваль направлен на сохранение и развитие межнациональных отношений в Северо-Западном федеральном округе, а также укрепление гражданского единства. Мероприятие получило статус межрегионального по решению совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в марте 2019 года.