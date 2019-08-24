МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Народная артистка России Александра Назарова, которая умерла 20 августа на 80-м году жизни, похоронена в субботу на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил представитель Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, где работала актриса.

"Александра Назарова похоронена на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Ранее в театре прошла гражданская панихида, куда пришли родные и коллеги актрисы, в частности режиссеры Владимир Андреев, Юрий Грымов, актеры Эммануил Виторган, Сергей Никоненко, актриса Ольга Прокофьева.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Известна зрителям по ролям фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалу "Бригада", "Моя прекрасная няня", работе в театре имени Ермоловой и Центральном детском театре (Российский академический молодежный театр).