Кузнецова предлагает создать благотворительный фонд при детском омбудсмене

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за создание при детском омбудсмене благотворительного фонда для помощи нуждающимся семьям, в том числе при подготовке детей к школе.

"К сожалению, стали поступать обращения о том, что не на что собрать ребенка в школу. Иногда очень хочется, чтобы при уполномоченном был благотворительный фонд, который бы мог решать эти вопросы на раз", - сказала Кузнецова отвечая на вопросы журналистов после встречи с участниками смены "Новые территории" "Молодежки ОНФ", которая состоялась на базе мастерской управления "Сенеж".

Она добавила, что пока такого фонда нет, она следит за решением ситуации в регионах. "Привлекаем советы отцов, чтобы даже такие обращения, решение которых не находится в правовом поле, не оставались без ответа", - подчеркнула Кузнецова.

Смена "Молодежки ОНФ" "Новые территории" проходит на базе мастерской управления "Сенеж" в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" с 22 по 27 августа в подмосковном Солнечногорске. В образовательной программе принимают участие 1 тыс. активистов "Молодежки ОНФ" из 85 регионов страны. В программе смены предусмотрены встречи с общественными деятелями и обширная образовательная программа.