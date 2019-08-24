МИД РФ напомнил о россиянах в американских тюрьмах в ответ на призывы отпустить Уилана

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России в ответ на призыв посольства США в Москве отпустить обвиняемого в шпионаже Пола Уилана напомнило о заключенных в американских тюрьмах гражданах РФ, которые также испытывают проблемы со здоровьем.

Американское диппредставительство на своей странице в социальной сети Twitter в субботу сообщило, что здоровье Уилана под угрозой, но руководство СИЗО Лефортово якобы отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр. "Пора отпустить его домой, где Пол сможет получить надлежащую медпомощь", - указали американские дипломаты.

В ответ российское дипведомство отставило комментарий под записью в Twitter, где напомнило, что в тюрьмах США содержатся, среди остальных, более 50 россиян, и многие из них также испытывают проблемы со здоровьем. "А "пора отпустить домой, где человек сможет получить надлежавшую медпомощь" - это только к Полу [Уилану] относится? В США миллионы заключенных, из которых свыше 50 человек - граждане России, многие болеют. Отпускайте", - подчеркнули на Смоленской площади.

В пятницу в ходе рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста Уилану стало плохо, была вызвана скорая. Как пояснил ТАСС адвокат, у его подзащитного паховая грыжа.

48-летний Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.