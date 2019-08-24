Васильева: участие России в WorldSkills положительно сказалось на развитии образования

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Участие России в международном движении WorldSkills дало толчок развитию среднего профобразования. Об этом в субботу сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева по итогам саммита министров, который проходил на площадке 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills в Казани.

"Вхождение в движение WorldSkills дало очень большой толчок развитию среднего профессионального образования в стране. Это самый главный, наверное, итог нашего участия", - сказала Васильева журналистам.

По ее словам, министры из других государств высоко оценили подготовку конкурсантов из России и качество среднего профессионального образования в стране.

Саммит министров проходил с 23 по 24 августа. Главы профильных ведомств из более чем 40 стран демонстрировали свои подходы к совершенствованию системы подготовки специалистов.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревнуются по 56 компетенциям. Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.