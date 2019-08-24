РФ предложила странам-участницам WorldSkills выработать единую оценку подготовки студентов

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Россия предложила странам-участницам международного движения WorldSkills выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области среднего профессионального образования. Об этом в субботу сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева по итогам Саммита министров, который проходил на площадке 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills в Казани.

"Практически все страны, которые являются участниками движения WorldSkills, используют международные стандарты в оценке качества. Поэтому вчера на первом заседании саммита был предложен документ, это так называемая "Казанская декларация", которая предлагает всем странам-участницам движения выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области профессионального среднего образования", - сказала Васильева журналистам.

Она добавила, что документ должен пройти все соответствующие международные оценки.

Саммит министров проходил с 23 по 24 августа. Главы профильных ведомств из более чем 40 стран демонстрировали свои подходы к совершенствованию системы подготовки специалистов.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревнуются по 56 компетенциям. Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.