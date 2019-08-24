Президент Молдавии открыл обновленный памятник воинам-освободителям

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Памятник воинам-освободителям был открыт в субботу после капитального ремонта в столице Молдавии. В торжественной церемонии приняли участие президент республики Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаный, вице-председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова.

"Символично, что в этот день 50 лет назад этот монумент был открыт в память о героях, освобождавших Кишинев от фашистов. Его долго не реставрировали <…> Поступали даже предложения снести его, но мы отстояли этот монумент и капитально отремонтировали его", - сказал Додон. Он призвал "хранить память о героических поступках воинов-освободителей" и не позволять переписывать историю.

Величественная скульптурная композиция, состоящая из многометрового обелиска и бронзовых фигур, расположена перед зданием Академии наук Молдавии. В 2014 году ряд академиков предложил снести монумент, а на его месте воздвигнуть памятник румынскому языку. Идею поддержал бывший президентом страны Николай Тимофти, однако это спровоцировало акции протеста, поэтому от нее отказались.

К 75-летию освобождения в Молдавии в субботу прошло множество памятных мероприятий. В некоторых из них принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вместе с Додоном они посетили мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция. Также в этот день в Кишиневе состоится премьера документального фильма, посвященного событиям тех лет, снятого под эгидой главы государства. Торжества завершатся большим концертом на главной площади города. Как напомнил Додон, 75 лет назад в честь освобождения Молдавии в Москве был дан салют. "Сегодня в Москве вновь будет торжественный салют, который мы увидим в Кишиневе во время прямой трансляции на площади Великого национального собрания", - проинформировал президент.