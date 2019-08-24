Артефакты времен войны нашли при исследовании высокогорного озера в КЧР

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Экспедиция "Неизвестный Кавказ - 2019" провела первое исследование высокогорного озера Халега на высоте 2,8 тыс. м в Карачаево-Черкесии. В результате нашли артефакты времен Великой Отечественной войны и останки советского солдата, которые были захоронены участниками экспедиции. Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель экспедиции Эрнст Антонов.

"Экспедиция "Неизвестный Кавказ - 2019" проходила с 19 августа, это первая международная горная подводная экспедиция, которая прошла под эгидой Русского географического общества с участием волонтеров из Украины, Саратова, Адыгеи, Краснодарского края. Мы два дня проводили погружение и нашли много артефактов времен Великой Отечественной войны и, предположительно, останки красноармейца - мы достали его из воды и захоронили возле обелиска", - сказал Антонов.

Во время Великой Отечественной войны и на озере Халега, и на перевале Оборонном, и на Марухском леднике, которые находятся рядом, прошли сражения, где погибло большое количество солдат. Возле озера Халега у немцев раньше стояла канатная дорога, по которой они поднимали грузы на перевал Оборонный.

По словам украинского дайвера Сергея Несвежего, по периметру озера были обнаружены детали канатной дороги. Было исследовано 30% озера, в результате найдены фрагменты обезвреженных снарядов с маркировкой 1937, 1938 и 1939 гг., фрагменты обезвреженных взрывателей, части металлических защелок от немецких ящиков, немецкие костыли и крепления немецкого орудия. Артефакты передали в фонд музея станицы Зеленчукской.

"Мы проверили места, где проходили боевые действия, как проходил захват этой линии обороны. Там восстановлены обелиски, в этих местах можно было частично увидеть фрагменты тех замаскированных позиций, где немцы держали оборону", - сказал Несвежий.

Руководитель экспедиции сообщил, что максимальная глубина озера составляет 5,6 м, температура воды была примерно 11-12 градусов. В 2018 году под руководством Антонова на высоте 2974 м прошло исследование озера Лунное в Карачаево-Черкесии, где был установлен рекорд России по самому высокогорному погружению.