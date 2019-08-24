Эксперт: в России нужно создавать новую детскую книгу

ПЕКИН, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Ситуация с детской литературой в России имеет хорошие и плохие стороны, считает писатель и ученый Юрий Нечипоренко, участвующий в работе Пекинской международной книжной ярмарки (Beijing international Book Fair). В субботу вместе с писательницей и музыкантом Ниной Дашевской он дал мастер-класс по русскому языку для школьников на стенде Издательской программы Правительства Москвы. С одной стороны, появилось много небольших издательств, которые выпускают хорошие книги, отметил он в разговоре с корреспондентом ТАСС. С другой стороны, приходится констатировать, что "тиражи их малы".

"Положение детского писателя похоже на положение скомороха, который сам ездит по своей стране, по другим странам, и по сути, только через него идет распространение детской книги", - полагает Нечипоренко.

"Совсем другая ситуация была в Советском Союзе, где писатель мог жить в Переделкино, раз в год писать книгу и существовать достаточно благополучно, - посетовал он. - Теперь ничего похожего нет, большинство писателей живет каким-то другим трудом, не писательским".

"Это печально, и, конечно, нужно заново отстраивать здание детской литературы, при том, что в нашей стране дважды на протяжении прошлого века происходили коренные изменения и каждый раз это сопровождалось крахом прежней детской литературы, которая каждый раз отстраивалась по-новому", - считает писатель.

О задачах в области детской литературы и новых книгах

"В этом плане мы сделали Фестиваль детской книги, но этого мало, нужно делать Институт детской книги, восстанавливать соответствующие кафедры, которые были закрыты, выпускать журнал детской литературы, открывать Дом детской книги, нужно опять все строить, нужно думать вместе, как это лучше сделать", - сказал автор детских книг о Пушкине, Гоголе, о научных открытиях. Выпустил Нечипоренко и свою удивительную "Книгу маленьких сказок" - своего рода литературных миниатюр для подрастающих читателей, которая учит их парадоксальному, эвристическому мышлению.

"Книги хорошие у нас есть, они демонстрируются на международных книжных ярмарках, но нужно помочь читателю найти книгу, а книге - найти читателя, вот главная задача", - выразил свою позицию Нечипоренко. В этом плане, продолжил он, создано несколько писательских ассоциаций, появился сайт "Хочу читать", но только этими мерами "не решить проблему". "Детская книга "провисла" между Роспечатью, Министерством просвещения и Министерством культуры, между ними нужен координационный центр, поскольку повышение тиражей детских книг - в интересах этих трех ведомств", - отметил писатель.

"Наша страна выжила благодаря тому, что у нее есть ядерный щит державы, есть ракеты и боеголовки, но это же появилось не просто так, это прежние мальчишки и девчонки шли в науку после того, как их мозги были "разогнаны" "занимательной" физикой и математикой", - высказал "недетскую" мысль детский писатель. "Но эти книги были написаны сто лет назад", - добавил он.

"Теперь нам нужны новые книги - занимательные молекулярная биология, нанотехнологии, биофизика... Во всех этих областях нужно увлечь детей, показать им, что это интересно, потому что в 90-е годы ученые утратили прежний престиж. Нужно заинтересовать новое поколение творческих подростков, это очень важно", - резюмировал Юрий Нечипоренко.

На Пекинской книжной ярмарке большие площади отданы под детскую литературу, естественно, больше всего китайских книг, среди них немало популярной литературы, которая дополнена "зонами активности", где дети и подростки могут провести занимательные физические и химические опыты, самостоятельно выпустить "печатные издания", посмотреть на работу различных механизмов и даже самостоятельно собрать немудреную "робототехнику".