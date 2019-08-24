"Трезвая Россия" выступила за ограничение вейпов и их приравнивание к сигаретам

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Федеральный проект "Трезвая Россия" настаивает на жестоком урегулировании табачных изделий и электронных сигарет из-за негативного влияния на здоровье человека. Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель проекта Султан Хамзаев.

Ранее департамент общественного здравоохранения американского штата Иллинойс зарегистрировал смерть, предположительно, первого в США человека, который курил электронные сигареты и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием. Кроме того, по данным телекомпании NBC, минимум 22 человека были госпитализированы в нескольких штатах США с серьезными проблемами дыхания после курения электронных сигарет.

"Вопрос ограничения употребления вейпов и кальянов, запрета продажи этой нерегламентированной продукции детям, приравнивания их к сигаретам - мы поднимаем с момента принятия Антитабачного закона в 2013 году. Рынок кишит всеми возможными приспособлениями для курения, жидкости вообще никем не сертифицируются. Грустный опыт США должен послужить всем уроком! Пора ввести жесткое регулирование табака в сигаретах, всевозможных жидкостей для курения. Это прямая угроза потребителям", - сказал он.

По мнению Хамзаева, рынок переполнен табачной продукцией, жидкостями, а также различными устройствами для курения, потребителями которых в большинстве случаев являются молодые люди и подростки. Сейчас рынок электронных сигарет в России никак не регулируется: запреты, действующие для обычной табачной продукции, на альтернативные средства доставки никотина не распространяются. В течение последних нескольких лет обсуждается возможность единого регулирования этих рынков. При этом бизнес выступает за создание отдельных правил для электронных сигарет и вейпов, поскольку, как утверждают производители, такая продукция наносит меньший вред здоровью и в некоторых случаях помогает сократить потребление табачной продукции или ведет к полному отказу от нее.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.