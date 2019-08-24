Мэры французских городов подарят Трампу вино, чтобы он не вводил пошлины в этой отрасли

БИАРРИЦ, 24 августа. /ТАСС/. Руководители администраций французских Бордо и Либурна объявили о намерении подарить бутылку вина президенту США Дональду Трампу, чтобы убедить его не вводить заградительные пошлины в данной отрасли. Как сообщает портал "Вэн минют", подарок планируют передать, когда американский лидер прибудет во Францию на саммит Группы семи в Биаррице.

Речь идет о вине Château Figeac Saint-Emilion grand cru classé 2000 года. Знатоки отмечают его терпкий вкус с нотками кедра, чернослива и мяты. В интернете стоимость одной бутылки именно этого года колеблется чуть ниже €200.

"Жест, необходимый для привлечения внимания Дональда Трампа к [региону] Новой Аквитании на саммите G7. Мы подарим ему эту бутылку, которая является превосходным экземпляром из нашего погреба, и рассчитываем, что он выкажет доброжелательность и умеренность в контексте его планов повысить таможенные пошлины на французские вина", - написал в своем Twitter мэр Бордо Николя Флориан. Аналогичное заявление распространил и мэр коммуны Либурн Бюиссон Филипп, который вместе с Флорианом находился в пятницу в Квебеке на открытии праздника вина.

Неслучайно заявление прозвучало, прежде всего, именно от мэра Бордо: помимо того, что этот город является административным центром Новой Аквитании, в которую входит и Биарриц, именно в аэропорту этого города планирует, по информации "Вэн минют", приземлиться президентский борт Air Force One с самим Трампом. Отмечается, что изначально его самолет должен был прибыть непосредственно в аэропорт Биаррица, перекрытый из-за саммита в ночь с 22 на 23 августа, однако американскую сторону не устроила длина взлетно-посадочной полосы. Из Бордо его заберет вертолет Marine One, на котором американский лидер и прибудет к месту проведения саммита.

Перспективы подарка, который наверняка оценили бы сами французы, весьма туманны, поскольку сам Трамп не пьет вино и не любит алкоголь в принципе. Его не раз замечали с винным бокалом, в котором, однако, плескалась диетическая кола - любимый напиток американского лидера, известного также своим пристрастием к американскому фаст-фуду.