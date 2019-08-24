Близкие рассказали о состоянии Петра Мамонова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Состояние актера, музыканта, поэта Петра Мамонова стабилизировалось, однако после госпитализации с инфарктом миокарда он все еще находится в реанимации одной из московских больниц. Об этом ТАСС сообщили близкие родственники артиста.

"Состояние Петра Мамонова стабилизировалось, но он все еще в кардиореанимации", - сказал собеседник агентства.

Ранее супруга артиста Ольга Мамонова сообщила ТАСС, что музыканту стало плохо сегодня ночью, когда он был в деревне. По ее словам, они с мужем добрались до Москвы на машине, вызвали скорую, его госпитализировали. Врачи диагностировали у актера инфаркт миокарда. "Ситуация непростая, очень надеемся, что все будет хорошо", - отметила Мамонова.

На странице музыканта в Facebook отмечается, что все ближайшие концерты Мамонова отменяются в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Петру Мамонову 68 лет. Он - создатель музыкальной группы "Звуки Му". Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Петр Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".