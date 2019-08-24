В Железноводске на фестиваль привезли 250 т грязи и 150 т минеральной воды

ПЯТИГОРСК, 23 августа /ТАСС/. Единственный в мире фестиваль целебной грязи "Железная грязь" в Железноводске (Ставропольский край) в субботу собрал около 10 тыс. человек. Организаторы привезли 250 т грязи и 150 т минеральной воды, сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"На фестивале было около 10 тыс. человек из 30 регионов страны. Были жители Сургута, Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, республик Северного Кавказа, Выборга, Краснодарского края", - сказала собеседница агентства. По ее словам, для праздника на ставропольский курорт завезли более 250 тонн лечебной иловой грязи и 150 тонн минеральной воды.

"В грязи играли в футбол, волейбол, танцевали, было даже дефиле по грязи. А потом всех поливали "Славяновской" минеральной водой из брандспойта", - добавила представитель пресс-службы.

Кроме того, на фестивале прошло семейное многоборье, перетягивание каната, забеги задом наперед и турнир "Больше грязи!", суть которого - обмазаться целебной грязью, пробежать 30 м и счистить с себя субстанцию в персональную емкость.

"В финале праздника из числа самых испачканных девушек выбрали "Королеву Грязи". Ею стала девушка Евгения из Магаса", - сказала собеседница агентства.