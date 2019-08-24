Дагестанская РКБ №2 отремонтирует регистратуру по принципам "бережливости" в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Республиканская клиническая больница №2 (РКБ №2) в Махачкале планирует провести ремонт регистратуры по принципам "бережливости" до конца 2019 года. На эти цели будет направлено около 8 млн рублей, сообщил ТАСС главврач учреждения Ибрагим Магомедов.

"Будет проведен ремонт регистратуры до конца года. Деньги выделены - это 8 млн рублей. Процесс будет построен по принципу "бережливой" поликлиники", - сказал он.

Магомедов добавил, что планируется создать светлое и просторное помещение, применяя различные способы информирования пациентов, в том числе и визуальные, аудиальные для слабовидящих и слабослышащих людей. "Регистратура будет тесно связана со всеми структурами больницы, другими учреждениями здравоохранения. Будет создана электронная картотека, организован бесплатный Wi-Fi, зарядки для всех видов гаджетов. В общем, современная регистратура", - отметил он.

По словам главврача, к больнице по месту прописки прикреплено около 11,5 тыс. человек, всего по Дагестану услугами врачей РКБ №2 пользуется порядка 139,4 тыс. человек.

Республиканская клиническая больница №2 была основана на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года. Учреждение является научной и клинической базой для ряда кафедр, в том числе клинической гериатрии, неврологии и нейрохирургии Дагестанской медицинской академии.