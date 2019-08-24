Россия взяла первое серебро на ЧМ по высшему пилотажу во Франции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российская сборная взяла первую серебряную медаль на Чемпионате мира по высшему пилотажу в классе Unlimited, проходящему во французском городе Шатору до 31 августа. Об этом говорится в сообщении Федерации самолетного спорта Москвы, поступившем в ТАСС в субботу.

"Почетную медаль завоевал Михаил Мамистов в "темном" комплексе упражнений (набор фигур становится известен только накануне выступления - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В соревнованиях, которые проходят раз в два года в этом классе, принимают участие 18 стран: Россия, Австралия, Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Венгрия, Люксембург, Монако, Польша, Испания, Швецария, Великобритания, США, Нидерланды, Румыния.

Михаил Мамистов - пятикратный абсолютный чемпион Европы и первый и единственный трехкратный абсолютный чемпион мира и трехкратный обладатель высшей пилотажной награды - переходящего кубка Арести.

Кроме Мамистова в состав сборной входят Владимир Гавриленко, Олег Шполянский, Светлана Капанина, Михаил Мамистов, Екатерина Антонова, Александр Кротов. Команда выступает на спортивно-пилотажном самолете Extra-330S. В программе чемпионата четыре упражнения: обязательная программа, три "темных" комплекса, фристайл.