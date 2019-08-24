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Общественники частично отмыли памятник Коневу в Праге после акта вандализма

Местные власти продолжают настаивать на устранении или переносе монумента на территорию посольства России

ПРАГА, 24 августа. /ТАСС/. Общественные активисты в субботу частично отмыли от красной краски подвергшийся в ночь на четверг осквернению памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе Праги. Об этом сообщил журналистам представитель чешской полиции Ян Рубанский.

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"Краску с памятника смывали несколько человек, - отметил он. - В 13:00 (14:00 мск) в полицию поступил сигнал, что у монумента что-то делают какие-то люди. Прибывший на место полицейский патруль проверил их документы и не стал препятствовать работе, так как никаких противоправных действий совершено не было".

Активисты устранили с постамента памятника оскорбительные для советского полководца надписи. Тем не менее, они не смогли смыть всю краску, которой забрызган постамент и нижняя часть скульптуры стоящего в полный рост маршала Конева.

Между тем представители руководства шестого пражского района, на административной территории которого установлен памятник, информировали, что муниципальные власти не имеют отношения к действиям общественных активистов и продолжают настаивать на устранении или переносе монумента на территорию посольства РФ в Чехии. Они отказываются содержать его в надлежащем виде и не намерены препятствовать возможным повторным актам вандализма.

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