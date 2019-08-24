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Северный Кавказ

Кадыров предложил усилить контакты с Татарстаном по развитию мусульманской инфраструктуры

Глава Чечни обратился с просьбой к муфтию Республики Татарстан Камилю хазрат Самигуллину с предложением об усилении взаимодействия между Духовными управлениями мусульман двух республик

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с просьбой к муфтию Республики Татарстан Камилю хазрат Самигуллину с предложением об усилении взаимодействия между Духовными управлениями мусульман (ДУМ) Татарстана и Чечни в вопросах развития мусульманской инфраструктуры и защиты прав мусульман. Встреча пошла в Грозном по случаю 68-й годовщины со дня рождения первого руководителя республики, сообщается на сайте ДУМ Татарстана.

"Рамзан Ахматович обратился с просьбой к Камилю хазрату передать слова приветствия президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову и высказал предложение об усилении взаимодействия между ДУМ Татарстана и Чечни в вопросах развития мусульманской инфраструктуры и защиты прав мусульман, отметив при этом неоценимую роль президента России Владимира Путина в сближении нашей страны с государствами исламского мира и повышении статуса Ислама в российском обществе", - говорится в сообщении.

Кадыров также поблагодарил Татарстан за единомыслие и солидарность с чеченскими единоверцами в вышеупомянутых вопросах.

Камиль хазрат поблагодарил лидера Чечни за приглашение на эту встречу и на мероприятия, приуроченные памяти Ахмада Кадырова. Также муфтий хазрат отметил, что прошедшие торжества привлекли внимание всего исламского мира, продемонстрировав российский ислам с наилучшей стороны и расширив возможности для сближения с мусульманскими странами.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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