Эксперт: производители вейпов должны честно предупреждать о последствиях их употребления

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Производители электронных сигарет должны предупреждать курильщиков обо всех последствиях их использования, а также указывать полный состав ингредиентов жидкостей для вейпов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в субботу директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, главный внештатный торакальный хирург Минздрава РФ Петр Яблонский.

Ранее департамент общественного здравоохранения американского штата Иллинойс зарегистрировал смерть, предположительно, первого в США человека, который курил электронные сигареты и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием. Кроме того, по данным телекомпании NBC, минимум 22 человека были госпитализированы в нескольких штатах США с серьезными проблемами дыхания после курения электронных сигарет.

"Механическая составляющая [в курении] может присутствовать. Главное, чтобы химии не было, но это - на совести производителей. Изощренность наших табачных производителей должна настораживать, и мы должны воспитывать в людях настороженное отношение ко всяким приспособлениям, которые нас возвращают к этой привычке. Например, заставлять задуматься, что кто-то с электронной сигареты, например, подростки, перейдут на настоящие. Поэтому я - категорический противник любого способа курения", - сказал Яблонский.

По словам врача, на сегодняшний день состав жидкостей, применяемых для курения электронных сигарет, изучен недостаточно. В частности, это связано с изобилием различных производителей на рынке, а также отсутствием точного указания состава жидкости. "Влияние электронных сигарет на организм человека еще не изучено. Мы не знаем, что это такое. Все требует экспертизы, как и любое производство: есть ли сертификат, кто лицензировал, какого уровня или качества изделия и подтвердят ли химики тот состав, который был обозначен в составе жидкости", - сказал он, добавив, что информацию о возможных смертях, связанных с проблемами здоровья из-за курения вейпов, следует придать широкой огласке. "В конце концов, за плохую колбасу посадят в тюрьму, а то, что люди миллионами выпускают убивающую продукцию, им сходит с рук", - пояснил специалист.

Ставка на разъяснение

Яблонский считает, что одним из способов профилактики курения вейпов может стать специальная реклама, схожая с антитабачной. "Должна быть реклама, предупреждающая о последствиях. Если вам предлагают новый девайс под предлогом, что это точно не табак, это безвредно, бери и затягивайся - надо сказать "нет". Это может быть еще более вредно. Вы пытаетесь подменить одно зло другим и в конце концов это получается совсем плохо", - пояснил он.

Специалист также отметил большой шаг России в борьбе с курением. В частности, запрет курения в общественных местах, пропаганда здорового образа жизни и спорта. Настроение общества меняется, люди стали чаще интересоваться последствиями влияния курения на организм и здоровье человека, пояснил Яблонский. "Сегодня доказано, что в 80% курение - чисто психологическая проблема. У мужчин есть свои факторы, у женщин другие. Но мы сегодня точно знаем, что помощь медиков нужна примерно в 20 процентах случаев. К счастью, такая помощь сегодня также доступна", - заключил он.