Сокуров планирует реорганизовать Фонд "Пример интонации"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров планирует реорганизовать работу некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации", решение о закрытии которого было объявлено в середине июля. Об этом он сообщил ТАСС в субботу после выступления в рамках проекта открытых дискуссий "Диалоги" в Новой Голландии.

"Мы будем реорганизовывать его работу. Через закрытие будет реорганизация, что-то другое будет. <...> Пока не знаю, во что это выльется, трудно сейчас сказать. Это зависит от взаимоотношений с министерством культуры", - сказал Сокуров, отвечая на вопрос о планах в отношении фонда.

В июле в рамках дискуссии киношколы "Индустрия" на "Стрелке" Сокуров заявил, что в организации существуют проблемы с финансированием. По его словам, снимают в фонде "на микроскопические средства" и эти обстоятельства "не позволяют существовать". Сокуров тогда отметил, что решение о закрытии было вызвано "комплексом причин".

Преподавание

Режиссер рассказал, что намерен продолжать поддерживать начинающих кинематографистов, в том числе через преподавание. "Я начну преподавание, я набрал курс в [институте] кино и телевидения здесь, поэтому, конечно, будем что-то делать", - сказал он. Курс стартует осенью этого года и рассчитан на три года, для обучения были отобраны 20 человек из разных городов России, добавил он.

В 2011 году Сокуров набрал режиссерскую мастерскую в Кабардино-Балкарском университете, курс был рассчитан на пять лет. В числе его выпускников - Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Владимир Битоков, Александр Золотухин, работы которых были представлены на российских и зарубежных кинофестивалях.

О фонде

Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова) создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.

При поддержке фонда были созданы такие картины как "Теснота" Кантемира Балагова, "Софичка" Киры Коваленко, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Пасха" Игоря Ольшанского и другие.