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Северный Кавказ

Самолет МЧС доставил пятерых младенцев из Дагестана и Чечни на лечение в Петербург

Это было сделано по поручению главы Дагестана Владимира Васильева

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Спецборт МЧС доставил на лечение в Санкт-Петербург пятерых младенцев из Дагестана и Чечни в возрасте до двух месяцев. Об этом сообщило в субботу управление по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

"По поручению главы Дагестана Владимира Васильева спецбортом МЧС из Махачкалы были транспортированы в Санкт-Петербург для госпитализации в клинике Санкт-Петербургского перинатального института пятеро малышей в возрасте до двух месяцев, в том числе двое малышей из Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

По данным управления, спецборт вылетел из Махачкалы в 06:00 мск субботы и в 09:40 мск приземлился в аэропорту Петербурга.

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