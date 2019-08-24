Самолет МЧС доставил пятерых младенцев из Дагестана и Чечни на лечение в Петербург

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Спецборт МЧС доставил на лечение в Санкт-Петербург пятерых младенцев из Дагестана и Чечни в возрасте до двух месяцев. Об этом сообщило в субботу управление по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана.

"По поручению главы Дагестана Владимира Васильева спецбортом МЧС из Махачкалы были транспортированы в Санкт-Петербург для госпитализации в клинике Санкт-Петербургского перинатального института пятеро малышей в возрасте до двух месяцев, в том числе двое малышей из Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

По данным управления, спецборт вылетел из Махачкалы в 06:00 мск субботы и в 09:40 мск приземлился в аэропорту Петербурга.