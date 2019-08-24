Игорь Крутой открыл конкурс "Новая волна" в Сочи

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" открыл в субботу в Сочи его генеральный продюсер, композитор Игорь Крутой.

Он зачитал приветственную телеграмму президента России Владимира Путина в адрес организаторов и конкурсантов, и сказал: "Давайте считать 18-й конкурс "Новая волна" открытым".

Как рассказал Крутой на пресс-конференции перед концертом, каждый раз на конкурс оказывают влияние разные факторы.

"Каждый год новые направления, музыкальные течения, звуки, это все влияет на молодых исполнителей репертуарно. И каждый год возникает вопрос, как эти участники по сравнению с предыдущими? Каждый раз кажется, что сейчас сильнее. Это станет понятно после конкурса, как ребята справятся с волнением, как акустика, погода, очень много мелких вещей", - отметил Крутой.

Программу гала-концерта открыл детский хор академии популярной музыки Игоря Крутого в Сочи, Сочинский симфонический оркестр и артист Димаш Кудайберген, после которых с премьерой песни "Стеснение пропало" выступил Филипп Киркоров.

Также в первый день конкурса выступили Светлана Лобода, Дима Билан, Глюкоза, Николай Басков, Сергей Лазарев, Таисия Повалий, Валерий Леонтьев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Юлианна Караулова, #2Маши, Интарс Бусулис. Ведущими вечера стали Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.

"Новая волна"

"Новая волна" - ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале "Дзинтари". С 2015 года фестиваль проходит в Сочи, площадкой "Новой волны" является концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов.

За эти годы конкурс открыл таких артистов, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова и других. В прошлом году победителем "Новой волны" стал российский исполнитель Дан Розин, в конкурсе принимали участие 15 финалистов из 10 стран.

В этом году "Новая волна" проходит в Сочи с 24 по 29 августа. Россию представляет Данил Буранов и группа "Давинчи". На 26, 27 и 28 августа запланирована конкурсная программа, 25 августа пройдет юбилейный вечер Игоря Крутого.