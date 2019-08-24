Участники встречи министров: чемпионат WorldSkills помогает обучать кадры на новом уровне

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills вносит серьезный вклад в повышение качества профессионального образования. Эти соревнования позволяют готовить кадры на новом уровне, считают участники саммита министров, который проходил на площадке чемпионата в Казани 23 и 24 августа.

"Сама организация этого чемпионата - это очень серьезный вклад именно в развитие, модернизацию профессионального образования не только в части формирования новых прикладных квалификаций, это формирование компетенций в целом. Компетенции будущего - хороший лозунг чемпионата WorldSkills в Казани", - сказал журналистам в субботу первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Муродулло Холмухамедов.

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко отметил хорошую организацию соревнований и назвал чемпионат в Казани "знаковым". "Суть [чемпионата], наверное, не в медалях, суть не в победах. Суть в том, что сегодня профессионалы, молодежь имеют возможность прикоснуться ко многим технологиям в различных областях экономики, и самое главное, что это ложится сегодня в основу измененных учебных планов и программ, что позволяет готовить кадры на новом качественном уровне, давать новые важные современные компетенции. Без этого невозможно развивать и двигать экономику", - считает Карпенко.

Участники встречи оценили инфраструктуру Казани и основную площадку соревнований - выставочный центр "Казань Экспо". "О Казани можно много говорить, правда, я всего лишь один день здесь. Город восточный, видно, что он древний. И новые строения, и новые районы очень понравились", - поделился министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

Генеральному директору по профессиональному и техническому образованию Федерального министерства образования и научных исследований Германии Корнелии Хаугг запомнилась встреча с местными школьниками. "Я рада, что удалось встретиться с казанскими школьниками, изучающими немецкий язык, нам удалось поговорить. Меня впечатлил высокий уровень образования и теплый прием", - сказала Хаугг.

Как сообщила журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева по итогам мероприятия, Россия предложила странам-участницам международного движения WorldSkills выработать единые подходы к оценке качества подготовки специалистов в области среднего профессионального образования.

О чемпионате

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта. В саммите министров приняли участие представители более чем 40 государств.

WorldSkills International - международное движение, целями которого являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.