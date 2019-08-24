Росгвардия изучит законопроект об идентификации сотрудников с точки зрения безопасности

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах. Об этом сообщил ТАСС в субботу официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В Росгвардии будет изучен данный законопроект, в том числе насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности", - сказал собеседник агентства.

Такой законопроект, касающийся полицейских и сотрудников Росгвардии, внес ранее в Госдуму сенатор Владимир Лукин. Согласно действующему законодательству, полицейские носят нагрудный знак, тогда как на сотрудников Росгвардии соответствующее положение не распространяется. При этом Лукин считает, что нагрудный знак "оказался неудачным решением", поскольку мелкий шрифт и блестящая поверхность затрудняют чтение номера, а сам знак легко скрыть.