Гражданина Португалии, потерявшегося в степи в Астраханской области, нашли

АСТРАХАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Гражданина Португалии, потерявшегося в степи в Наримановском районе Астраханской области, нашли. В медицинской помощи он не нуждается, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Гражданин Португалии обнаружен, в медицинской помощи не нуждается. Находится в Астрахани", - сказали в пресс-службе.

23 августа иностранец, который передвигался на мотоцикле по региону, сам позвонил на телефон "112" и сообщил, что потерялся. Было организовано взаимодействие с Министерством международных и внешнеэкономическихсвязей Астраханской области, УМВД по области, администрацией Наримановского района. В поисках были задействованы полицейские и специалисты "Волгоспаса".