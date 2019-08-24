Около сотни любителей кинематографа собрала акция "Ночь кино" в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 24 августа. /ТАСС/. Акция "Ночь кино", которая проходит в России в четвертый раз, собрала в субботу вечером в Махачкале около сотни любителей кинематографа на площадке перед самым молодым театром в Дагестане - Театром поэзии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, зрителям всей страны будут показывать фильмы "Домовой", "Балканский рубеж" и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". Однако в Дагестане решили заменить список демонстрируемого кино.

"Каждый раз мы показываем то, что ближе нам, а не то, что выбирают. До этого мы показывали советский фильм "Сказка странствий" [музыкальная сказка 1983 года], показывали "Не горюй" [комедия режиссера Георгия Данелии 1969 года], показывали в большом количестве дагестанские фильмы, которые снимали по книгам и сценариям Ахмедхана Абу-Бакара [даргинский писатель]. В этом году показываем документальный фильм режиссера Абдулы Бечедова "Города-побратимы", cам создатель ленты сегодня присутствует на показе, и первый дагестанский фильм "Тучи уходят в небо", - отметили в пресс-службе.

Организаторы акции в республике решили провести демонстрацию двух этих фильмов на открытом воздухе. После жаркого дня в Махачкале вечером установилась сухая и комфортная погода - плюс 26 градусов. Перед входом в здание был организован экран, перед ним расставлены стулья. Зрители, в основном молодежь, начали собираться за час до показа кинолент, сидели в небольшом сквере перед театром под звуки вальса к фильму "Метель" композитора Георгия Свиридова, ожидая показа.

Дружба сквозь века и испытание временем

Первым был продемонстрирован фильм 2015 года "Города-побратимы". Как сообщил ТАСС режиссер, в нем рассказывается история побратимства двух городов - Махачкалы и турецкого Ялова, куда после Кавказской войны (1817 - 1864 годы) эмигрировали много людей.

"Там около 200 тыс. людей проживает, эти люди обосновались там то компактно в селах, то где-то разбросаны, но это им не мешает встречаться и проводить фестиваль "Мир Кавказа", где они собираются большой командой. Встречаются среди них и те, кто сохранил свои языки спустя 150 лет после переселения и до сих пор общается на них, что очень приятно. В моем фильме я попытался рассказать историю от эмиграции до сегодняшних дней и об установлении культурных, творческих и спортивных отношений между городами", - сказал Бечедов.

По словам режиссера, для демонстрации крепких спортивных связей между городами, он записал интервью с одним из первых тренеров по вольной борьбе, которого пригласили из Дагестана. "Он рассказывает, как местные жители уважительно и почтительно относились к нему. Потом я записал тех, кто обучает национальному языку, этнографов и историков. Во все времена очень важно, чтобы такие побратимские, дружеские и добрососедские отношения налаживались", - пояснил автор.

Вторым зрители увидели первый дагестанский фильм "Тучи уходят в небо" 1959 года в черно-белом формате. "Первый дагестанский, потому что он снимался дагестанцами, в нем играли дагестанские актеры, музыку писал дагестанский композитор Мурад Кажлаев, сценарий был написан Ахмедханом Абу-Бакаром - тоже дагестанцем", - пояснили в пресс-службе театра. Фильм рассказывает о судьбе двух молодых людей - Джафара и Зейнаб - которых при рождении в дагестанском ауле тайно поменяли семьями.

Слезы после фильма

Молодая супружеская пара - Руслан и Фатима - посещают "Ночь кино" с самого начала проведения акции, на ней они и познакомились четыре года назад. Супруги рассказали ТАСС, что демонстрируемые фильмы они ранее не видели. "Такое кино редко показывают по телевизору, оно сильно отличается от того, что производят в большинстве своем в последнее время: актеры искренне играют и вживаются в роль, им веришь, сюжеты житейские. И, конечно, мы познакомились на этой акции, поэтому ее посещение для нас традиция", - сказал Руслан.

В ходе показа фильмов аудитория менялась: некоторые люди уходили, потому что были с маленькими детьми, но зрителей становилось больше. Сидячих мест, порой, не хватало, поэтому люди смотрели киноленты стоя. Не мешал и автомобильный шум с главной улицы Махачкалы - проспекта имени поэта Расула Гамзатова.

"Очень хороший фильм, где персонажи раскрываются в сложных жизненных ситуациях. А главное - это примирение, несмотря на все "тучи", которые сгущаются. Жаль, что его не показывают широко по телевизору, но приятно, что семьи с детьми, молодежь приходит прикоснуться к хорошему кино. Правильно, что решили показывать именно это кино", - сказала ТАСС после просмотра едва сдерживая слезы местная жительница Александра.

Об акции

Всероссийская акция "Ночь кино" проходит в России в четвертый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный. Ранее в Министерстве культуры РФ сообщили, что мероприятия в рамках акции "Ночь кино" пройдут на 3,5 тыс. площадках страны, ожидается, что акция объединит около 800 тыс. человек.