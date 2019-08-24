В Москве пройдет прощание с погибшим в Греции меценатом Михаилом Абрамовым

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Прощание с предпринимателем, меценатом, основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым, который погиб 20 августа при крушении вертолета в Греции на 56-м году жизни, состоится в Москве в воскресенье.

"Прощание с Михаилом Юрьевичем Абрамовым состоится в музее с 10:00 до 12:00. В остальное время 25 августа Музей русской иконы будет закрыт для посетителей", - рассказали в пресс-службе музея.

После этого пройдет отпевание. Похоронен Абрамов будет на Ваганьковском кладбище в этот же день.

Во вторник стало известно, что в районе между греческим островом Порос и находящимся напротив городком Галатас на полуострове Пелопоннес упал в море частный вертолет. Посольство РФ в Греции подтвердило гибель двух россиян. Позднее в Музее русской иконы сообщили, что одним из погибших был основатель музея Михаил Абрамов. Второй жертвой катастрофы стал Павел Акулинин.