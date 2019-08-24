Пиротехники из Канады стали победителями мирового чемпионата фейерверков в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Команда пиротехников из Канады стала победителем мирового чемпионата фейерверков, завершившегося поздно на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы областного правительства.

"Победителем Мирового чемпионата мира фейерверков 2019 года, который собрал шесть команд - победителей чемпионатов прошлых лет, проходивших в области, жюри назвало команду из Канады", - сказал собеседник агентства.

"Все команды привезли очень интересные программы. У нас были большие споры, когда мы принимали решение о том, кто все же выиграл чемпионат мира. Расхождения [в оценках] всего в два бала. Самым главным был творческий аспект, и все команды очень здорово постарались", - сказал журналистам, оценивая шоу, министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

Чемпионат стартовал 10 августа и проходил по субботам. В нем приняли участие пиротехники из Италии, Португалии, Белоруссии, США, Канады и Испании. Команды представили пиротехнические шоу, сопровождавшиеся музыкой. Жюри оценивало выступления по пятибалльной системе с учетом синхронизации залпов с музыкальным сопровождением и эмоционального фона, который создавало выступление. Чемпионат определил одного победителя, второго и третьего места в нем нет, но у зрителей до 1 сентября есть возможность выбрать обладателя приза зрительских симпатий - кубка из балтийского янтаря, сообщила журналистам на площадке первенства представитель организатора мероприятия Евгения Хан.

Для гостей чемпионата также была приготовлена концертная программа с выступлениями популярных артистов. В первый день выступил Серей Лазарев, 17 августа состоялся концерт румынской группы Fly Project, в заключительный день чемпионата перед зрителями выступил известный исполнитель Dr. Alban.

По данным организаторов, за три дня первенства на нем побывали более 30 тыс. зрителей.

Чемпионат фейерверков

Первый мировой чемпионат фейерверков прошел в Калининградской области в 2016 году. Шоу проходили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря. С 2018 года чемпионат проводится в Калининграде на острове Октябрьский. В разные годы в первенстве принимали участие команды из России, Китая, Италии, Германии, Франции, Белоруссии, Хорватии, Польши и Мексики, Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана, Испании и других стран. Заявки на участие в чемпионате 2020 года уже подали команды из Малайзии, Вьетнама, Австралии, никогда прежде не выступавшие в России.