Российские военные доставили более 3,5 т. гуманитарной помощи в поселок Хаззе под Дамаском

ХАЗЗЕ /Сирия/, 25 августа. /ТАСС/. Российские военные доставили более 3,5 т гуманитарной помощи в населенный пункт Хаззе в Восточной Гуте под Дамаском. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Дубровин.

"Гуманитарный набор в себя включает рис, сахар, чай, сгущенное молоко, муку. Общий вес - более 3,5 т. Местное население всегда дружелюбно настроено в адрес российских военных", - сказал Дубровин, добавив, что это уже далеко не первая гуманитарная акция, которую военные РФ проводят в пригороде Дамаска.

По словам главы администрации поселка Хаззе Мухаммеда Махруза, после освобождения населенного пункта от боевиков туда уже вернулись около 2,6 тыс. человек. "Сегодня в поселке проживают 11 тыс. человек. Мы уже многое сделали для восстановления инфраструктуры, но проблемы, конечно, еще есть. Одна из главных - это нехватка рабочих мест, поэтому ваша гуманитарная помощь сейчас очень важна", - отметил он.

Кроме раздачи продуктовых наборов был организован прием местных жителей российскими военными медиками.

Сирийская армия объявила об установлении полного контроля над Восточной Гутой весной 2018 года, после того как в апреле правительственные войска взяли под контроль город Дума - последний оплот боевиков в этом районе. В освобожденных районах пригорода Дамаска идут восстановительные работы, разминирование, ремонт инфраструктуры.