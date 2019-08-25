В Иркутской области выдано более тысячи свидетельств на восстановление жилья после паводка

ИРКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Больше тысячи свидетельств на получение, покупку или строительство жилья выдано жителям пострадавших от паводка районов Иркутской области. Документы на оформление приняты у 3,4 тыс. семей, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"По состоянию на вчерашний день мы уже приняли документы 3415 семей из 5143 на оформление свидетельств по выплатам для получения или покупки, строительства жилья. Уже оформлено свидетельств 1146. На сегодня произведена оплата по 57 на 147 млн рублей", - сказал Левченко.

Губернатор отметил, что неделю назад было выдано около 300 таких свидетельств. Он выразил надежду, что в течение нескольких ближайших недель работа по оформлению и выдачи свидетельств будет завершена. Левченко добавил, что власти готовы помочь населению с использованием сертификатов, срок их использования будет увеличен.

"Ко мне много поступает предложений продлить срок действия свидетельств за 15 декабря этого года. Срок будет продлен, но мы постараемся вникать в каждое дело, в каждую семью индивидуально, постараемся помочь, если человек свидетельство получил в августе, а до конца года решения не принял. Будем заниматься адресно", - подчеркнул губернатор.

Левченко также добавил, что в пострадавшем от паводка Нижнеудинске построят две новые школы и два детсада.

"В Нижнеудинске в микрорайоне Восточный будет построена школа на 520 мест и детсад на 220 мест. В микрорайоне Горный будет построена школа на 250 мест и детсад на 220", - сказал губернатор.

Левченко также отметил, что в ряде районов, пострадавших во время паводка, уже удалось завершить ремонтно-восстановительные работы. В частности, в Нижнеудинске восстановили детский сад, в Тайшетском районе - две школы и два детсада.

В новость были внесены изменения (07:34 мск) - добавлена информация о работах в Нижнеудинске.