{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Times: королева Великобритании пожаловалась на то, что вертолет Трампа испортил ей газон

Президент США посещал Соединенное Королевство в июне. Его вертолет дважды совершал посадку на газоне у Букингемского дворца

ТАСС, 25 августа. Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, что вертолеты президента США Дональда Трампа и его сопровождения испортили газон у Букингемского дворца во время июньского визита американского лидера. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на источники в администрации австралийского главы правительства.

По их данным, в первый день визита Трампа вертолет, в котором находились глава государства и его жена Меланья, сел напротив дворца, а рядом с ним разместился вертолет сопровождающих лиц. После этого президент посетил резиденцию посла США в Великобритании и вернулся назад на вертолете, который снова посадили на газон у дворца.

"Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена", - днем позже, по сведениям источников агентства, сказала королева Моррисону, который в июне также находился с визитом в Великобритании.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство 3 июня и пробыл три дня. Вместе с первой леди Меланьей он был принят королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце и провел переговоры с возглавлявшей тогда правительство Терезой Мэй. 5 июня Трамп посетил приуроченные к 75-летию высадки союзников в Нормандии торжества в британском Портсмуте, где, помимо него, собрались главы еще 15 государств и правительств.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)СШАВеликобританияТрамп, Дональд
Паводок в Иркутской области
В Иркутской области выдано более тысячи свидетельств на восстановление жилья после паводка
Губернатор региона Сергей Левченко также выразил надежду, что в течение нескольких ближайших недель работа по оформлению и выдачи свидетельств будет завершена.
Читать полностью