Аэропорт Куала-Лумпура после сбоя систем управления возобновил работу в штатном режиме

СИНГАПУР, 25 августа. /ТАСС/. Крупнейший в Малайзии столичный международный аэропорт в воскресенье возобновил работу в штатном режиме после произошедшего несколько дней назад сбоя в электронных системах управления. Об этом говорится в распространенном заявлении компании - оператора аэропорта Куала-Лумпура.

"Все системы, в том числе регистрации пассажиров и багажа, общедоступный интернет и прочее, работают в штатном режиме", - указывается в сообщении. При этом причины случившегося пока не раскрываются. Тем не менее представители аэропорта подчеркнули, что сбой в системах не был вызван хакерскими атаками.

Выход из строя основных систем управления произошел в ночь на четверг. Возникшие неполадки отразились на вылете нескольких десятков рейсов, в том числе авиакомпаний Emirates и All Nippon Airways, а также местных авиаперевозчиков, совершающих международные и внутренние перелеты.

Аэропорт Куала-Лумпура является одним из основных транспортных хабов в Юго-Восточной Азии, занимает 23-е место в списке наиболее загруженных аэропортов мира. В 2018 году пассажиропоток превысил 59 млн человек.