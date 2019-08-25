Квота на хадж для российских мусульман может вырасти до 26 тыс. человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия может увеличить квоту на хадж для российских паломников на 5 тыс. мест - до 26 тыс. человек в год в связи с ростом количества мусульман в России. Об этом сообщил председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в интервью ТАСС, приуроченном к 60-летию шейха.

"В этом году мы смогли получить дополнительную квоту в 25,5 тыс. паломников, и они смогли совершить хадж. Видя, что количество мусульман в стране увеличивается, министерство по делам хаджа Саудовской Аравии может увеличить квоту в дальнейшем до 26 тыс.", - сказал Гайнутдин.

Саудовская Аравия ранее увеличила квоту на хадж для мусульман России на 5 тыс. мест, таким образом, в паломничество в этом году отправились 25,5 тыс. человек.

Хадж - обязательное для мусульман паломничество к святым местам в Мекке и Медине, которое хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый последователь пророка Мухаммеда. В 2019 году, по данным властей Саудовской Аравии, в хадже приняли участие более 2,4 млн паломников, более половины из которых прибыли в королевство из-за рубежа.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин родился 25 августа 1959 года в деревне Шали Пестречинского района Татарской АССР (ныне - Республика Татарстан). С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем, а также возглавляет с момента основания Духовное управление мусульман Российской Федерации (основано в 1994 году как Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона).