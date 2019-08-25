Бюст Юрия Гагарина откроют в Кливленде

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт в воскресенье на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде (штат Огайо). Об этом сообщается на официальном сайте Русского сада.

"Гагарин - фигура планетарного масштаба, его знают во всем мире", - приводит портал expo.cleveland.com слова одной из основателей сада Светланы Столяровой. "Когда нам предложили бюст, мы решили, что выбрать в качестве первой статуи, установленной в Русском саду, бюст первого космонавта - это прекрасная идея", - сказала она. По словам организаторов, бюст был передан руководству сада Международным культурным фондом "Диалог культур - единый мир".

В преддверии торжественной церемонии открытия в субботу вечером в научном центре Great Lakes Science Center прошел гала-вечер, посвященный советскому космонавту. В программе мероприятия были танцы в стиле 60-х годов прошлого века, меню от шеф-повара, аукционы, а также балетное представление. Все деньги, вырученные от продажи билетов, каждый из которых стоил $150, пойдут на покрытие расходов, связанных с изготовлением постамента для бюста.

Памятники и бюсты Гагарина установлены фондом "Диалог культур - единый мир" в известных университетах, музеях, исследовательских центрах, обсерваториях и планетариях Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, США, Индии, Китая и многих других государств.