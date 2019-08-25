В аудиозаписи с оскорблениями чиновницей пострадавших от паводка нашли признаки монтажа

Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и Telegram-каналах на прошлой неделе. На записи женский голос говорит о том, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом России Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых "два класса образования". Женщина утверждает также, что в пунктах временного размещения "они сидят в тепле… с теплым туалетом, с чистой постелью - то, чего у них не было в их хлеву".

"Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две", - сказал Левченко, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор отметил, что на эту работу потребуется не меньше недели. "Будем принимать решение в зависимости от результатов экспертизы", - добавил он. В ее рамках предстоит определить подлинность записи и наличие признаков монтажа. На время проверки чиновница находится в отпуске. Сама Алашкевич сообщала ТАСС, что считает запись сфальсифицированной, но ожидает заключения экспертов.